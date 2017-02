Cloud, Digitalisierung und Transformation

Mit inside-it.ch gratis an den 4. Cloud Use Cases Day.

Wie brachte SBB eine branchenweite Service-Plattform in die Cloud? Welchen Weg geht die IT bei Ricola und was bedeutet Digitialisierung für die Informatik von Braun Medical?Antworten auf diese Fragen gibt es zum Einstieg des 4. Cloud Use Cases Day der Fachhochschule Nordwestschweiz am 15.3.2017 in Olten.Weiter geht es mit themenspezifischen Tracks zur Energiebranche, Cloud und Marketing, Cloud-Marktplätzen, Government und Infrastruktur. Ein Höhepukt des Events wird dieKeynote des bekannten Volkswirtschafters Matthias Binswanger sein. Er spricht über "Geld aus dem Nichts – Geld, Wachstum und Digitale Transformation".Sparen Sie 450 Franken! Als Medienpartner können wir zehn Leser ein kostenloses Ticket anbieten. Die ersten zehn Leser, die uns ein Mail ( [email protected] ) mit dem Betreff "Ich will gratis an den Cloud Use Cases Day" senden, werden kostenlos als Teilnehmer registriert. (hc)