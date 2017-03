Zürcher Insurtech-Star FinanceFox wird deutsch und ändert Namen

Das erst im November 2014 in Zürich gegründete Insurtech-Unternehmen FinanceFox hat viel Venture-Kapital angezogen und ist bereits nach Deutschland und Österrech expandiert. Nun wird auch die operative Leitung nach Deutschland verlegt, wie das Unternehmen heute mitteilt. Ab sofort werde das Unternehmen zentral von Berlin aus gesteuert. Das Schweizer Büro soll in Zukunft nur noch als lokale Vertriebseinheit fungieren. Michael John, bisher CEO Schweiz, wird Verwaltungspräsident, einen eigenen CEO wird die Schweizer Niederlassung nicht mehr haben, wie uns die Pressestelle auf Anfrage mitteilte.Gleichzeitigändert das Unternehmen seinen Namen, statt FinanceFox nennt es sich nun Wefox. Durch die Streichung des Wortes "Finance" aus dem Firmennamen wolle man den partnerschaftlichen Aspekt der Unternehmensstrategie stärker betonen, so John. "Wefox ist ein Hub, der Versicherungsdienstleister ins digitale Zeitalter bringt und damit den disruptiven Effekt möglichst klein halten will." Mehr zur Geschäftsidee von Wefox lesen Sie in diesem detaillierten Artikel vom letzten September.Wefox beschäftigt gegenwärtig laut eigenen Angaben 111 Mitarbeitende und bereitet eine Expansion in weitere Länder vor. (hjm)