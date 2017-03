Swico: Rekord an ausgeschriebenen Informatik-Stellen

Interessenbindung: ictjobs.ch ist ein Partner von Huron, welche inside-it.ch und inside-channels.ch betreibt.

Formlos, via Twitter, so wie es sich aktuell gehört, verkündet Swico heute: "Soviele offene #ICT Stellen im Inland wie 2015 und 2016 nie".Aktuell seien 3'500 offene Informatik-Stellen ausgeschrieben, so der Anbieter-Verband basierend auf Angaben der Plattformen ictjobs.ch und jobs.ch. Sieht man sich auf Twitter die Grafik an , so scheint in allen Berufsfeldern die Anzahl offener Stellen leicht grösser wordenzu sein.Am häufigsten gesucht werden Informatiker im Bereich Software Engineering und im Systems Engineering.Da sich in der Schweiz bislang keine einheitlichen Bezeichnungen und Definitionen für Informatikberufe durchsetzen konnten, muss in dieser Auswertung unklar bleiben, welche Aufgaben und Kompetenzen damit exakt gefragt sind. (mag)