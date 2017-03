Berufsbildung 2030: Digitalisierung ist der grösste Einflussfaktor

Experten prognostizieren schnellen Wandel und fordern neue Kompetenzen für Schweizer Schüler und Lehrer.

Digitalisierung, Upskilling und Dienstleistungen

Erste Handlungsperspektiven

Im April letzten Jahres wurde an einem Spitzentreffen zur Berufsbildung beschlossen, dass Bund, Kantone, Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wissenschaftler eine Berufsbildungsvision 2030 erarbeiten . Eine Projektgruppe unter Führung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sollte die konkrete Stossrichtung bis im Frühling 2017 erarbeiten. Nun hat das SBFI Resultate einer entsprechenden Online-Umfrage sowie erste Handlungsanleitungen veröffentlicht.Das Ergebnis der Umfrage zu den sogenannten Megatrends, an der rund 160 Personen aus dem Bildungssystem teilgenommen haben, ist eindeutig: Die Teilnehmer gehen davon aus, dass die Digitalisierung den mit Abstand grössten Einfluss auf die künftige Berufsbildung ausüben wird. 69 Prozent prognostizieren einen starkenund 28 Prozent einen eher starken Einfluss. Gefolgt wird der Faktor von teilweise damit zusammenhängenden Phänomenen: Dem Upskilling, der Globalisierung, der steigenden Flexibilität der Arbeitsbeziehungen sowie der Deindustrialisierung – wobei letzteres Phänomen nach Kritik von Experten in "Dienstleistungsgesellschaft" umbenannt wurde.Im November 2016 fand ebenfalls im Rahmen der Berufsbildungsvision 2030 ein Expertenworkshop mit 21 Teilnehmenden statt. Die Experten kamen mehrheitlich auf dieselben Einschätzungen wie die Umfrageteilnehmer. Die Haupteinflüsse auf das Bildungssystem sind nach Ansicht der Experten die in der Umfrage genannten Faktoren.In einer Diskussion auf dem Expertenworkshop aber auch unter den Umfrageteilnehmer wurden die Folgen der Trends genauer definiert: Der unter dem Stichwort "Digitalisierung" gefasste technologische Wandel habe ein hohes Tempo, biete aber auch neue Möglichkeiten. Der Prozess führe zu einer Dezentralisierung der Entscheidungsstrukturen und erzeuge neue Kompetenzanforderungen. Gewinner der Digitalisierung seien Menschen, die die technischen Möglichkeiten nutzen könnten, was wichtige sozial- und bildungspolitische Fragen aufwerfe.Auf Grundlage der Umfrage, der Diskussion und der Experteneinschätzungen wurden bereits erste Handlungsanleitungen erarbeitet, die aber insgesamt noch sehr allgemein bleiben. Lernenden müsse der kritische Umgang mit der digitalen Welt beigebracht werden. Dabei seien nicht nur die technischen Aspekte wichtig, sondern ebenso die Einordnung der Informationen wie auch soziale, ethische und juristische Fragen. Lehrpersonen und Schulen müssten auf den digitalen Unterricht vorbereitet werden. Das Wissen müsse weiterhin mit praktischen Erfahrungen vermittelt werden. Die technologische Innovation verlange zudem nach kontinuierlicher Weiterbildung und -Qualifizierung.Die Umfrageergebnisse sowie die Einschätzungen und Handlungsanleitungen für die übrigen Megatrends können auf der Webseite von Berufsbildung 2030 eingesehen werden. (ts)