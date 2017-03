"Pay-as-you-go" auch bei Azure Stack

Die Technical Preview 3 von Azure Stack steht zum Download bereit, wie Microsoft in einem Blogeintrag bekannt gibt. Zudem kündigt der Konzern ein paar neue Funktionen für die On-Premise-Version der Azure-Plattform an. Allgemein verfügbar soll Azure Stack im Sommer 2017 sein. Nach der generellen Verfügbarkeit will Microsoft mit "kontinuierlichen" Updates laufend neue Funktionen bereitstellen, so der Blogeintrag weiter.Mit der aktuellen Preview-Version gibt Microsoft auch ein Pay-as-you-go-Preismodell bekannt, ähnlich wie bei der Cloud-Variante. Kunden sollen nur für Services bezahlen, die sie nutzen. Können die Kunden ihre Nutzungs-Messung nicht an Microsoft übermitteln, werde mit einem fixen Preis abgerechnet,der auf der Anzahl Cores des Systems basiere.Die Preisgestaltung werde günstiger sein als bei der Cloud-Version, da die Kunden die Hardware selbst betreiben. Als Hardware-Partner nennt Microsoft Dell EMC, HPE, Lenovo und bald auch Cisco. Die Hersteller werden den Azure-Stack-Kunden für die Hardware eine Reihe von Abrechnungsmöglichkeiten bieten, darunter auch eine Pay-as-you-go-Variante.Neu ist nun der Support von Templates aus Temp Disks und Virtual Machine Scale Sets für die Skalierung von Workloads. Daneben soll ein isoliertes Admin-Portal mehr Sicherheit bringen. Zusätzliche Management-Funktionen sollen die Verwaltung der Infrastruktur erleichtern, darunter etwa eine verbesserte Alarm-Funktion, so Microsoft. In späteren Updates sollen Support für Blockchain und Cloud Foundry folgen. (kjo)