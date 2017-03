Neue Hochsicherheits-Smartphones von Atos

Die Smartphone-Reihe namens Hoox erhält Zuwachs: Atos kündigt ein neues nativ sicheres Smartphone an, samt dazugehörigen Apps und Infrastruktur. Hoox für Unternehmen, so der Name des Pakets, sei "die erste Lösung für sichere Kommunikation in allen Kommunikationselementen" des Konzerns. Dies schreiben die Franzosen in einer Mitteilung.Das Smartphone selbst basiert auf Android und sei durchgehend gesichert vor dem Abhörenund im Falle eines Diebstahls.Darauf installiert sind diverse kollaborative Tools, konkret für Telefonkonferenzen, Instant Messenger für Gruppen und Sprachnachrichten. Sämtliche seien abgesichert.Zur Infrastruktur gehört ein eigener App-Store für jeden Kunden mit von Atos getesteten Apps. Hoox für Unternehmen ist in einer "as-a-Service"-Variante sowie "On-Premise" erhältlich. Alles ist ab sofort verfügbar. (mag)