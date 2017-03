Salt schreibt Gewinn

Für 2016 kann Salt einen höheren Gewinn vorweisen. Der Umsatz schrumpft aber weiterhin.

Stellenabbau und Manager-Exodus

Weniger Umsatz, mehr Betriebsgewinn

Einstieg ins Festnetz

Nach dem Taucher im Vorjahr hat der Mobilfunkanbieter Salt wieder in die schwarzen Zahlen zurückgefunden. Unter dem Strich erzielte die Salt-Muttergesellschaft Matterhorn Telecom Holdings 2016 einen Reingewinn von 98,1 Millionen Franken.Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen happigen Verlust von 100,6 Millionen Franken erlitten. Der Gewinn ist einer heftigen Kostenreduktion in allen Bereichen zu verdanken, wie aus dem Jahresabschluss hervorgeht, der der Nachrichtenagentur 'sda ' vorliegt. So konnte das Mobilfunkunternehmen die kommerziellen Kosten, die IT- und Netzwerkkosten sowie Personalkosten massiv senken.Auch die Restrukturierungskosten fielen deutlich geringer aus als im Vorjahr. Salt war am 23. April 2015 für 2,8 Milliarden Franken an den französischen Telekomunternehmer Xavier Niel verkauft worden. Danach kam es zu einem Exodus im Topmanagement Dieneuen Leute kehrten mit eisernem Besen. 2015 wurden 60 Arbeitsplätze gestrichen. Im vergangenen Jahr waren es noch einmal 29. Salt hatte Ende Dezember 2016 insgesamt 804 Vollzeitstellen.Salt hatte Kernfunktionen wie Netzwerk und IT wieder in das Unternehmen integriert, die vorher ausgelagert waren. Beim Service des Kernnetzwerks greift Salt mittlerweile auf die Dienste des französischen Telekomanbieter Free Mobile zurück, der Xavier Niel gehört.Dank der geringeren Kosten stieg der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 6,1 Prozent auf 437,9 Millionen Franken. Hier sind Einmaleffekte wie die Restrukturierung und die Aufwendungen für den Namenswechsel nicht eingerechnet, die vor allem im Vorjahr aufs Resultat gedrückt hatten . Rechnet man diese Effekte und die Markenkosten hinzu, verbesserte sich der unbereinigte EBITDA gar um 24 Prozent auf 428,4 Millionen Franken.Der Umsatz schrumpfte indes um 12,2 Prozent auf 1,13 Milliarden Franken. Salt verlor im vergangenen Jahr 7,5 Prozent seiner Kunden und zählt noch 1,9 Millionen Mobilfunkkunden. Der Aderlass ist auf den Einbruch bei den Prepaid-Kunden zurückzuführen, deren Zahl um 23,3 Prozent auf 669'000 einbrach. Bei den lukrativeren Abokunden stieg die Zahl indes um 4,5 Prozent auf 1,2 Millionen.Um der schrumpfenden Geschäftsgrundlage Gegensteuer zu geben, plant Salt den Einstieg ins Festnetzgeschäft . Damit will der Mobilfunker Bündelangebote lancieren, die auch Internet, TV und Festnetz enthalten. Denn bei Bündelangeboten ist die Wechselbereitschaft von Kunden zu einem anderen Anbieter wesentlich kleiner.Für den Einstieg ins Festnetzgeschäft setzt Salt auf die Benutzung der Glasfasernetze von Stromversorgern. Darunter sind die Elektrizitätswerke von Zürich (EWZ), Bern (EWB), Luzern (EWL) und St. Gallen. Mit weiteren EWs laufen noch Verhandlungen.Die Investitionen für ein Angebot auf Glasfaser beliefen sich auf rund 104 Millionen Franken, schrieb Salt im Geschäftsbericht. Weitere Investitionen seien vom Erfolg des Angebots abhängig. Über den Umfang eines Festnetzangebots hielt sich die Salt-Spitze bisher bedeckt. (sda/kjo)