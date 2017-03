SBB testet selbstfahrende Shuttles in Zug

Die SBB zeigt die selbstfahrenden Shuttles in Zug. Bild: SBB

Zwischen dem Bahnhof Zug und dem Technologiecluster Zug kommen bald selbstfahrende Shuttles zum Einsatz. Die SBB, Mobility, die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), die Stadt Zug und Technologiecluster Zug kündigen einen Pilotversuch im Sommer mit zwei Shuttles an.Die Partner werden unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von selbstfahrenden Fahrzeugen testen: als Shuttleservice, integriert ins Netz des bestehenden öffentlichen Verkehrs, als flexibles on-demand Angebot und Zubringer zum Bahnhof sowie als zukünftiges Element eines Carsharing-Angebots für ein definiertes Gebiet in der Stadt Zug, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung. Die Komplexität hinsichtlich Routenführung und Angebotsolle im Projekt kontinuierlich gesteigert werden.Zum Einsatz kommen laut Mitteilung elektrisch betriebene, selbstfahrende Fahrzeuge der Firma Local Motors, die in Berlin hergestellt werden. Der Prototyp wird aktuell vom Hersteller in der deutschen Hauptstadt getestet. In einer ersten Projektphase verkehren die beiden selbstfahrenden Shuttles mit definierten Zwischenhalten. In der zweiten Phase – voraussichtlich ab 2018 – sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets beliebig zu- und aussteigen können. Der Pilotversuch wird bis Ende 2018 dauern. Danach werden die Partner entscheiden, ob und wie die selbstfahrenden Shuttles in das Zuger ÖV-System integriert werden. (kjo)