AMD startet neue Server-Offensive

Lang ist's her: Vor rund 11 Jahren schien AMD mit seinen Opteron-CPUs auf bestem Wege, das Quasi-Monopol von Intel im x86-Serverbereich zu brechen . Danach liess aber Intel seine Muskeln, beziehungsweise seine Markt- und Entwicklungspower spielen, was AMD zusammen mit vielen hausgemachten Problemen wieder in eine kleine Nebenrolle zurückdrängte.Nun möchte AMD mit einer neuen Chipgeneration an alte Erfolge anknüpfen. Die gerade auf den Markt gebrachten "Ryzen"-CPUs sollen es im PC-Markt richten, die auf der gleichen Architektur basierenden "Naples"-CPUs im Servermarkt. Die neuen Naples CPUs weisen je 32 Kerne auf. Sie sollen im kommenden Quartal auf den Markt kommen, wie AMD gestern ankündigte. Dabei gab der Hersteller auch einigetechnische Daten bekannt und reklamierte die leistungsmässige Überlegenheit seiner neuen Chips über die Konkurrenzmodelle. Bei Benchmarktests sollen sie die besten Xeons um rund das Zweieinhalbfache abgehängt haben. Sowohl die Rechenleistung als auch die Geschwindigkeit des Speicherzugriffs sei deutlich höher.Allerdings hat AMD dabei laut Presseberichten seine neuen CPUs mit CPUs der aktuellen Generation von Xeons verglichen. Intel selbst will aber ebenfalls in diesem Frühling, also ungefähr zeitgleich mit AMD, eine neue Server-CPU-Generation lancieren. Eine eingehende Analyse des AMD-Leistungsvergleichs finden man bei unseren Kollegen von 'heise.de' . (hjm)