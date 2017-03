Sechste Kantonalbank setzt auf PFM von Contovista

Contovista hat einen Neukunden für ihren digitalen Finanzassistenten zu verzeichnen: Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) ist die sechste Kantonalbank, die den Service ihren Privatkunden anbietet.Nun erhielten die Kunden mehr Übersicht und Komfort, zeigt sich die Bank in einer Mitteilung überzeugt."Alle Transaktionen von NKB-Kredit-und Maestrokarten werden automatisch kategorisiertund in Grafiken dargestellt", erklärt Contovista, ein Startup aus dem Zürcherischen Schlieren.Aduno ist an diesem Provider von Personal Finance Management- und Analytics-Lösungen beteiligt.Das Startup will im In- und Ausland expandieren. Ein Argument dafür ist neben den Referenzkunden laut Mitteilung, dass man bei der NKB die Lösung mandantenfähig implementiert habe. (mag)