Samsung stellt digitalen Assistenten Bixby vor

Injong Rhee, Head of Research and Development, Samsung.

Siri, Alexa und Co. bekommen Konkurrenz von Samsung: Der Smartphone-Marktführer hat seinen eigenen digitalen Assistenten mit dem Namen Bixby vorgestellt. Samsung setzt darauf, die Software mit der Zeit in alle seine Geräte zu bringen.Das nächste Top-Smartphone Galaxy S8, das Ende März präsentier werden soll, werde einen eigenen Knopf für den Assistenten bekommen, erklärte Samsung. Bixby soll insbesondere die Bedienung von Geräten und die Navigation innerhalb von Apps erleichtern. "Wenn Applikationen Bixby-fähig sind, kann Bixby fast jede Aufgabe ausführen, die mit Touch-Befehlen ausgeführt werden können", schreibt der Hersteller. Das S8 werde eine Reihe von vorinstallierten Bixby-fähigen Apps haben. Samsung will auch ein SDK lancieren, mit dem App-Entwickler ihre Applikationen Bixby-fähig machen können.Im Gegensatz zu Siri und Co. liege der Fokus bei Bixby nicht darauf, Informationen bereitzustellen. Vielmehr soll man den Samsung-Assistenten nutzen, um etwa ein Foto zu verschicken,ohne dass dazu von einer App zur anderen gewechselt werden muss, schreibt 'The Verge' . Das Ziel sei es, "die Bedienung des Smartphones einfacher und natürlicher zu gestalten", sagt Injong Rhee, Leiter der Research- und Development-Sparte von Samsung.Sprachbefehle werden zu einem zentralen Weg, mit Technik zu kommunizieren, und die grossen Tech-Konzerne liefern sich mit ihren Assistenten einen Wettlauf um die Gunst der Nutzer. Samsung tritt damit aber auch gegen seinen langjährigen Kooperationspartner Google an. Der kalifornische Internetgigant hatte erst vor kurzem angekündigt, den Google Assistant in Millionen Smartphones mit den beiden neuesten Versionen seines Mobil-Betriebssystems Android zu bringen. Mit der Zeit soll die Software ebenfalls in allen möglichen Geräten von der Smartwatch bis zum Auto laufen. Auch Amazons Alexa ist nicht mehr nur in den Echo-Lautsprechern sondern auch in Geräten von Drittherstellern zu finden. (kjo/sda)