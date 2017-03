Quickline steigert Umsatz erneut

Zuversicht für 2017

Der Kabelnetzverbund Quickline hat dem Gegenwind in der Branche standgehalten. Der vor allem im Mittelland tätige TV-, Internet- und Telefonieanbieter steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 245 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum stagnierte der Umsatz von Swisscom und Sunrise büsste Umsatz ein . UPC konnte den Umsatz leicht steigern, profitierte aber auch von Preiserhöhungen im Grundangebot.Bei Quickline trug die Übernahme von zwei kleinen Kabelnetzbetreibern im Herbst zum Wachstum bei, wie das Unternehmen mit Sitz in Nidau gestern Abend bekannt gab. Per Ende 2016 gehörten 23 Partner dem Quickline-Verbund bei. Aber auch aus eigener Kraft habe der hinter Swisscom und UPC drittgrösste TV-Anbieter der Schweiz zugelegt.Die Zahl der TV-Kunden wuchs um fünf Prozent auf 379'400 Abonnenten. Besonders erfolgreich seien Aktionen und Kombiangebote von TV, Internet, Festnetztelefonieund Mobilfunk gewesen. Die Zahl der Internetkunden wuchs um 15 Prozent auf 170'100 und bei der Telefonie gab es gar ein Plus von 23 Prozent auf 120'800 Kunden. Ich bin stolz, dass wir in diesem anspruchsvollen Marktumfeld erneut massiv Marktanteile dazugewinnen konnten", erklärte Quickline-Chef Nicolas Perrenoud.Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich: Die Signale für ein weiteres Wachstum seien sehr positiv. So hat Quickline eine neue TV-Plattform gestartet, die bereits für einen grossen Bestellungseingang gesorgt habe. Zudem wird im Sommer der neue Sportsender "MySports" der Kabelnetzbranche auf Sendung gehen, an dem neben dem Schwergewicht UPC auch Quickline beteiligt ist. Das grösste Pfund des Senders sind die Übertragungsrechte für die Schweizer Eishockey-Meisterschaft . Damit wollen die Kabler der Swisscom TV-Kunden abjagen.Bei den Geschäftskunden hat Quickline den Kanton Basel Landschaft als Kunden gewonnen , der mit seiner Informatik im Juli in ein Rechenzentrum des Kabelnetzbetreibers umzieht. Dies bringt laut Kantonsangaben gut eine halbe Million Miete in die Kasse. Kürzlich hatte Quickline angekündigt die Cloud-Services für KMU auszubauen. (sda/kjo)