Valiant sucht Furrer-Nachfolger für Verwaltungsrat

Ivo Furrer, der noch bis Ende März amtierende, langjährige Schweiz-Chef von Swiss Life, wird überraschend nicht mehr als Verwaltungsrat bei der Valiant antreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Regionalbankengruppe, die soeben erst das Luzerner Geldhaus Triba übernahm , hat nun fristgerecht bis zur Generalversammlung am 18. Mai einen Nachfolger zu finden. Allerdings macht der auch im IT-Umfeld zu den Taktgebern zählende Retail- und KMU-Bank die knappe Zeit zu schaffen. Laut Sprecher Marc Andrey ist deshalb noch unklar, ob Furrer in dem Gremium überhaupt ersetzt werde.Furrers kurzfristiger Rücktritt wird mit einem Interessenkonflikt begründet. Hintergrund ist, dass Furrer laut einer Mitteilung der Privatbank Julius Bär von gestern für den Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe vorgeschlagen worden ist. Deren Generalversammlung hat am 12. April über den Antrag zu entscheiden. (vri)