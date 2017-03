GZA holte letztes Jahr 21 ICT-Firmen nach Zürich

Bild: GZA

Die Standortförderer helfen über 80 neue Stellen in der Informatik-Branche zu schaffen.

Fokus auf neue IT-Bereiche

Die Standortförderungs-Organisation Greater Zurich Area (GZA) hat im vergangenen Jahr zusammen mit ihren Partnern 101 ausländische Unternehmen im Wirtschaftsraum Zürich angesiedelt. Davon sind 21 Firmen dem ICT-Bereich zuzurechnen, der damit das grösste Segment ausmacht. Von den rund 430 Arbeitsplätzen, die die Ansiedlungen generiert haben, fallen 84 auf diesen Bereich.39 Unternehmen zogen aus einem europäischen Land in den Wirtschaftsraum Zürich, 31 aus den USA und neun aus China. In der ICT zeigt sich ein etwas anderer Schlüssel: Bloss sechs stammen aus Europa und zwei aus China, während aus den USA elf ICT-Unternehmen in den Wirtschaftsraum Zürich eingewandert sind.In den nächsten fünf Jahren sollen bei den neu angesiedelten Unternehmen mehr als 1500 Jobs entstehen, wie GZA in ihrem Jahresbericht schreibt. Die Organisation ist sehr zufrieden mit ihrem Resultat. Letztmalssei es 2010 gelungen, mehr als hundert Firmen anzusiedeln.Neben der ICT gehören Pharma, Biotechnologie, Medizinaltechnik, saubere Technologie und Maschinenindustrie zu den "Fokusbranchen" der GZA. Die klare Unterscheidung ist aber mit etwas Vorsicht zu geniessen. "Die Abgrenzung der Branchen ist nicht immer ganz einfach", sagte GZA auf Nachfrage von inside-it.ch.Künftig will die Standortförderung ihren Fokus neben den herkömmlichen Segmenten auch auf die Bereiche Fintech, Robotik, Drohnen, Internet of Things und Data Center legen. Firmen aus diesem Bereich fänden ein attraktives Umfeld im Wirtschaftsraum Zürich.Greater Zurich Area ist die Standortmarketing-Organisation des Grossraums Zürich. Mitglieder sind unter anderem die Kantone Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Zug und Zürich, die Region Winterthur und die Stadt Zürich, zahlreiche Unternehmen aus der Privatwirtschaft sowie die ETH Zürich. (ts/sda)