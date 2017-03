AXA Winterthur macht Digitalisierer zum Chef der Sparte Einzelleben

Am 1. Juli 2017 wird Kristian Kranthak die Leitung der Sparte Einzelleben bei AXA Winterthur übernehmen, schreibt der Konzern in einer Mitteilung. Kanthak arbeitet seit 2004 beim Versicherer und hat seit Juli 2015 als Chief Data Officer die Führung des Competence Center Data & Analytics verantwortet. Mit Kranthak werde nun ein Digitalisierer an die Kundenfront befördert, schreibt 'Finews' DieBeförderung passt zum Digitalisierungs-Kurs des Versicherers, der sich von der Förderung von Startups Hilfe bei der digitalen Transformation erhofft und deshalb eine Startup-Challenge ins Leben gerufen und sich am Kickstart Accelerator beteiligt hat . (ts)