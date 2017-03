Skyguide setzt auf Drohnen-Abwehr und Geofencing

Im Rahmen einer Presseveranstaltung äusserte sich das Flugsicherungsunternehmen Skyguide auch zur Strategie.Um auch in Zukunft gerüstet zu sein, müsse Skyguide innovativ bleiben, sagte Alex Bristol, Geschäftsleitungsmitglied und designierter CEO. Skyguide erarbeitet deshalbeine "Drohnen-Strategie".In diesem Jahr erprobt das Unternehmen mit der Genfer Polizei, wie sich Drohnen verfolgen lassen. In Zukunft denkt Skyguide an Geofencing etwa rund um Flughäfen oder Anflugschneisen, sagte der stellvertretende CEO Francis Schubert. (sda/ts)