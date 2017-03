Post klinkt sich in Swisscoms LPN ein

Swisscom hat im letzten Herbst sein Low Power Network (LPN) in Betrieb genommen . Nun wird auch die Schweizerische Post dieses Netzwerk benützen. Zudem wird sie auch eigene Standorte zur Verdichtung beisteuern. Das LPN-Netzwerk ist ein separates drahtloses Netzwerk für Anwendungen im Bereich der "Internet-der-Dinge", die wenig Bandbreite benötigen.Die Post wird das LPN-Netzwerk für eigne Anwendungen nützen, es soll aber weiterhin auch Drittanwendern offenstehen. Der Betrieb bleibt bei Swisscom, und die Post kann sich auf Applikationen konzentrieren.Dazu gehören unter anderem drahtlose Bestellknöpfe im Stilvon Amazons "Dash"-Button oder Bracks "Order Button" . Bereits entwickelt und getestet hat die Post einen solchen Knopf für Spitäler, die damit Medikamente nachbestellen können. Intern sind am Hauptsitz in Bern Smart Buttons platziert. Mit einem Knopfdruck benachrichtigen Mitarbeitende das Facility Management, wenn etwas gereinigt werden muss oder beispielsweise eine Kaffeemaschine defekt ist. Weitere Anwendungen könnten es beispielsweise ermöglichen, dass Pakete bei einer Temperaturüberschreitung Alarm schlagen oder es nachvollziehbar machen, wenn eine Sendung unerlaubterweise geöffnet wird. (hjm)