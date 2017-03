Sunrise lagert Funkmasten an neue Firma aus

Als Abspaltung von Sunrise ist Mitte März die Firma Swiss Towers ins Handelsregister eingetragen worden. Wie die 'Handelszeitung' gestern berichtete , liegen ihr die Gründungsunterlagen mit Details vor. Demnach schafft der Telekomkonzern auf dem Weg der Abspaltung die Voraussetzungen dafür, die passive Mobilfunk-Infrastruktur gegebenenfalls zu veräussern. Konkret geht es um den seit Januar bekannten möglichen Verkauf von Handynetz-Masten , die dann zurückgemietet werden sollen. So vermiete Swiss Towers die Anlagen "zu Marktbedingungen" an Sunrise, heisse es in den Unterlagen.Der zweitgrösste Telco der Schweiz will Sendemasten und Gebäude im Wert von 100 Millionen Franken an Swiss Towers auslagern, um Kapital freizusetzen.Sunrise-Sprecherin Therese Wenger betont gegenüber inside-it.ch, dass von einem "allfälligen Verkauf der Masten lediglich die passiven Elemente der Mobilnetz-Infrastruktur betroffen" wären, also "ausschliesslich Beton und Stahl". Aktive Netz-Elemente wie "das strategische Netzwerkmanagement, die Weiterentwicklung des Mobilfunknetzes und die Einführung neuer Technologien, sind von einem allfälligen Verkauf der Masten nicht betroffen", streicht sie heraus.Andere Unternehmen hätten ähnliche Masten-Verkäufe evaluiert oder durchgeführt, fügt sie mit Verweis auf Telefónica; KPN; Telecom Italia, Vimpelcom und Bouygues an. In den Unterlagen von Sunrise heisst es laut 'Handelszeitung', "in jüngerer Vergangenheit haben europaweit Telekommunikationsunternehmen damit begonnen, nicht zur Kerninfrastruktur gehörende, passive Infrastrukturanalagen zu veräussern, um Mittel für eine Schuldenreduktion oder Investition ins Kerngeschäft und den Netzausbau frei zu machen und dabei von einer günstigen Marktbewertung für Infrastrukturanlagen zu profitieren".Wie das Wirtschaftsblatt weiter schreibt und Wenger bestätigt, wird zurzeit die Möglichkeit des Verkaufs der Antennenmasten evaluiert. Gemäss dem Bericht zeigen die Unterlagen zur Firmengründung, dass 2239 Antennenstandorten an die Swiss Towers übertragen werden sollen. Präsidiert würde die neue Firma von Sunrise-Finanzchef André Krause. Kontrolliert wird sie von zwei Sunrise-Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg. Wie Wenger schreibt, ist "die Firmenstruktur in Luxembourg historisch entstanden durch die Übernahmefinanzierung der früheren Eigentümerin CVC mittels eines in Luxembourg ausgegebenen Bonds, der noch bis 2022 besteht. Dieses Setup ist ein durchaus übliches Setup einer Gruppenstruktur." Und Wenger hält noch einmal fest: "Ob und wann es zu einem möglichen Verkauf der Masten kommt, kann zurzeit nicht beantwortet werden".Der Wert der ausgelagerten Anlagen beläuft sich laut Bericht auf gut 100 Millionen Franken. Nicht inbegriffen sind laut 'Handelszeitung' die eigentlichen Sende-Anlagen: "Übertragen werden lediglich die sogenannten passiven Installationen wie Masten und Gebäude, Baurechte und Mietverträge. Gleichzeitig übernimmt die Gesellschaft Rückbauverpflichtungen im Umfang von knapp 40 Millionen Franken. Ihr Eigenkapital beläuft sich auf rund 59 Millionen Franken". Um den Plan umzusetzen soll Sunrise übrigens keine Bewilligung vom Bakom (Bundesamt für Kommunikation) benötigen, das sei bereits im Vorfeld abgeklärt worden. Offen ist hingegen, zu welchem Wert die Gesellschaft dereinst verkauft werden könnte, auch wenn schon über dreistellige Millionenbeträge spekuliert worden sei, wie es in dem Artikel heisst. (vri)