IT-Cluster St. Gallen wächst weiter

Interessenbindung: inside-it.ch und inside-channels.ch sind Partner von "IT St.Gallen rockt".

Das ICT-Cluster der Region St. Gallen-Bodensee begrüsst mit dem Beratungsunternehmen CSP aus St. Gallen das fünfzigste Mitglied. Wie der Verein "IT St. Gallen" weiter mitteilt, konnten neben CSP auch Abas Competence Partner, OBT St. Gallen, LGT Financial Services, Multi-Support Switzerland und die VP Bank als neue Mitglieder gewonnen werden. Durch das Wachstum gelinge es, gezielt Massnahmen zu lancieren, um den Wirtschaftsstandort zu stärken, schreibt der Standortförderer.Ziel des Vereins ist es, sich als Cluster für die Digitalisierung von Unternehmenim B2B-Bereich zu etablieren. Bereits heute verfüge die Region über überdurchschnittlich viele ICT-Arbeitsplätze und -Unternehmen. Mit der Initiative "IT St. Gallen rockt" will der Verein die nationale und internationale Wahrnehmung der Region stärken. Die Mitglieder arbeiten laut Mitteilung auch daran, ein konkurrenzfähiges Arbeitsumfeld, einen familienfreundlichen Lebensraum und ein wirtschaftsnahes Aus- und Weiterbildungsangebot zu schaffen. (kjo)