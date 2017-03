Entwickler fühlen sich weltweit unterbezahlt

Programmieren während und nach der Arbeit

Die Entwickler-Website Stack Overflow führt jährlich eine weltweite Umfrage unter Softwareentwicklern zu verschiedenen Themen durch. Dieses Jahr haben sich laut Stack Overflow rund 64'000 Programmierer aus 213 Ländern daran beteiligt, darunter auch rund 650 aus der Schweiz. Für letztere liegt uns allerdings keine gesonderte Auswertung vor, weshalb hier die Konzentration auf einige globale Ergebnisse sowie Zahlen vom nördlichen Nachbarn liegt.58 Prozent der Antworten kamen aus westlichen Industrieländern, darunter über 40 Prozent allein aus den USA, Grossbritannien und Deutschland. Insgesamt rund ein Viertel aller Antworten kamen aber auch aus dem grossen Lager von rund 190 Ländern mit Anteilen von unter einem Prozent.Weltweit, so eines der Ergebnisseder Umfrage, fühlt sich eine Mehrheit der Softwareentwickler eher unterbezahlt und wechselt relativ oft den Arbeitgeber. In Deutschland fühlen sich 52 Prozent etwas und 11,6 Prozent deutlich unterbezahlt. Im internationalen Schnitt sind es 44,8 und 10 Prozent. In Deutschland haben 45 Prozent der Teilnehmer in den letzten zwei Jahren ihren Job gewechselt. Aktiv einen neuen Job sucht zwar nur knapp ein Zehntel, aber fast 60 Prozent sind "offen für neue Angebote".Trotzdem scheinen die Entwickler mit ihrem Job beziehungsweise ihrer Karriere mehrheitlich zufrieden zu sein. Auf einer Zufriedenheitsskala von null bis zehn bewertete in Deutschland knapp die Hälfte der Teilnehmer ihren Job mit guten acht bis zehn, ein weiteres Drittel mit fünf oder sechs.Ein Grund dafür dürfte sein, dass ein grosser Teil der Programmierer offensichtlich Spass an ihrer Tätigkeit hat und auch in der Freizeit programmiert. Die Hälfte programmiert auch als Hobby, sechs Prozent beteiligen sich an Open-Source-Projekten und 27 Prozent machen sogar beides. Nur ein Sechstel programmiert ausschliesslich während der Arbeit. (hjm)Übrigens: "Offen für neue Angebote"? Hinterlegen sie Ihr Qualifikationsprofil auf ictjobs.ch und Sie können sich bequem zurücklehnen (oder noch etwas coden gehen).