Twint wird offen und die Roadmap steht

Mitte März hatte die Ankündigung des Twint-Starttermins für einige Verwirrung gesorgt . Die Schweizer Depeschenagentur 'dpa' schrieb, dass sich der Start wieder hinauszögere. Twint erklärte aber gegenüber inside-it.ch, dass die Roadmap wie geplant eingehalten werde: Systemupdate im April, Integration der Apps von Schweizer Banken in den folgenden Wochen und Einführung der QR-Codes auf den Terminals im Juni. Heute hat David Kauer, Leiter Produktmanagement Value Added Services bei der Post, auf der Swiss Digital Finance Conference einen Vortrag gehalten, in dem er einiges Neues zur einheimischen Mobile-Payment-Lösung verkündet hat.Im April sollen auch die Applikationen von Zürcher Kantonalbank und UBS implementiert werden. Im Mai und Juni folgen dann jene von Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, Raiffeisen und Postfinance. In den Monaten darauf sollen weiter Features und neue Twint-Members als Issuer und Acquirer folgen. Issuer sind dieHerausgeber der Twint-Apps mit Kundenbeziehung zum Konsumenten. Die Acquirer sind Anbieter der Zahlungart Twint mit Beziehung zum Händler.Das neue Twint ist konzipiert als offenes Vierparteien-Modell in dem Twint die Dachmarke bildet und das Zahlungsnetzwerk betreibt. Die Issuer sind Twint und die genannten Banken. Die Acquirer sind Twint und Six, wobei Six die Bezahlung über QR-Codes unter seine Regie nehmen wird."Apple wird auf der Consumer-Seite Best of Class bleiben", sagte David Kauer während seiner Präsentation. Aber man habe gute Argumente gegenüber den Geschäftskunden. Man müsse immer diesen Aspekt mitbedenken etwa wenn es um die Gebührenstruktur geht. Zudem prognostizierte Kauer: "Der fragmentierte Mobile-Payment-Markt in der Schweiz wird sich konsolidieren. Kooperationen nehmen zu und die Geschäftsmodelle werden im Zuge der PSD2 (europäische Payment Service Directive 2) für Dritte geöffnet. Die Standardisierung und Öffnung ermöglicht die Ausnutzung von Synergien zwischen den verschiedenen Lösungen." (ts)