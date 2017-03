Jira und Confluence verschmelzen mit Trello

Letzten Januar hatte Atlassian bekanntgegeben, Trello zu übernehmen. Nun beginnt der Anbieter von Jira und Confluence damit, seine Produkte in die Projektmanagement-Software von Trello zu integrieren.So sind via Trello nun Extensions, so genannte "power-ups", für Jira Cloud, Confluence Cloud sowie Bitbucket Cloud verfügbar.Im 'Trello Blog' werden die Möglichkeiten spezifiziert : Man kann nun Confluence-Pages direkt an Trello Cards anhängen undmit Trello Cards auch Confluence-Pages kreieren. Zudem ist es möglich, Jira Issues mit Trello Cards zu verknüpfen und Status, Verantwortliche und Priorität eines Issues zu sehen. Auch der umgekehrte Weg – Issues in Trello eröffnen – ist möglich.Zudem gibt es neu eine Trello-Integration für HipChat.Atlassian hatte für das Projektplanungs-Tool Trello 425 Millionen Dollar bezahlt. Trello, so Atlassian bei der Übernahme , wird auch als Standalone-Lösung erhalten bleiben. (mag)