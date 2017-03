W3C will digitale Rechteverwaltung als Standard durchsetzen

Soll ein digitales Rechtekontrollmanagement (DRM) in Web-Applikationen zum Standard werden? Ja, sagt das W3C-Konsortium, das Gremium zur Standardisierung der Techniken im World Wide Web. Laut 'The Register' hat das einflussreiche Gremium "Encrypted Media Extensions" (EME) in die Vernehmlassung geschickt.Sollten die W3C-Mitglieder zustimmen, so wird EME bei Browsern und Programmen für Streaming-Inhalte implementiert. Dies soll verhindern, dass das Copyright von Videos, Musik oder E-Books durch das Rippen von Streams in Top-Qualität verletzt wird.Die Film- und Musikbranche wird den Standard natürlich unterstützen, während Mozilla, Free Software Foundation (FSF), Electronic Frontier Foundation (EFF) und andere weiterhin opponieren. Sie sagen, damit würde Innovation gefährdet und der freie Informationszugang behindert. Zudem argumentierensie, dass EME Sicherheitsprobleme bereite, Nutzerdaten zu wenig schütze und es schwer sei, die Schnittstelle in Open-Source-Produkte einzubauen. Nicht zuletzt würden Security-Forscher rechtlich nicht geschützt.In diesen Punkten sind bislang drei formelle Ablehnungen von Mitgliedern eingegangen.Allgemein wird angenommen, dass der Vorschlag eine Mehrheit findet. Selbst Tim Berners-Lee, Direktor des W3C und Erfinder des WWW hat sich dafür ausgesprochen.Von den meistbenutzten Browsern unterstützen aktuell alle EME freiwillig. Selbst Firefox hat EME seit der Version 38 implementiert, aber man kann es blockieren beziehungsweise deinstallieren, so 'ProLinux.de'. EME wurde ursprünglich von Google, Microsoft und Netflix als DRM-System propagiert. (mag)