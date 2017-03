Luzerns erste IT-Mittelschulklasse steht

In Luzern haben 21 von 30 Bewerbern das Aufnahmeverfahren für die künftige Informatikmittelschule (IMS) bestanden. Drei Frauen und 18 Männer werden im Sommer mit der schulischen Ausbildung zum Informatiker starten, teilt die Staatskanzlei heute mit. In Zukunft erhofft man sich, denFrauenanteil der Klassen erhöhen zu können.Die IMS umfasst drei Schul- und ein Praktikumsjahr. In Luzern hatte sich die als IT-Nachwuchsförderung gedachte Einrichtung einer IT-Mittelschule jahrelang wegen Geldmangel verzögert . (vri)