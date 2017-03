Six baut mit Watson Security Operations Center

Für den Aufbau eines neuen Security Operations Center (SOC) spannt Six, Infrastrukturbetreiber für den Schweizer Finanzplatz, mit IBM zusammen. Die nächste Generation des SOC wird kognitive Sicherheits-Tools von IBM zur Bekämpfung der Internetkriminalität nutzen, heisst es in einer Mitteilung. Versprochen wird, dass die künftige SOC-Plattform diese kognitiven Technologien mit Sicherheitsdiensten bündelt und die Möglichkeit liefert, Angriffe über Endpunkte, Netzwerke, Benutzer und die Cloud hinweg abzuwehren. Das Kernstück der neuen Plattform sei IBMs QRadar Advisorwith Watson, das erste Tool, das Watsons Wissenspool im Bereich der Internetsicherheit nutzen kann.Das neue SOC wird in der Schweiz angesiedelt sein und lokale, auf die Bedürfnisse regionaler Unternehmen massgeschneiderte Datenschutz- und Cybersicherheits-Dienste bereitstellen, heisst es weiter. Gemeinsam werde man eine Roadmap aufgleisen und in diesem Rahmen auch die Grundbausteine der Plattform und die erforderlichen Prozesse entwickeln. IBM werde dann den Aufbau und Betrieb des SOC übernehmen. Zu den Kosten des Projektes wurden keine Angaben gemacht. (vri)