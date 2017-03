Apple sagt: Wikileaks-Enthüllungen sind kalter Kaffee

Keine Kooperation mit Wikileaks

Kürzlich hat Wikileaks unter dem Codenamen "Dark Matter" Dokumente veröffentlicht, die zu den "Vault 7"-Daten gehören. Die geleakten Dokumente beschreiben, wie bei physischem Zugang auf Apple-Geräten für den Nutzer nicht erkennbare Überwachungssoftware installiert werden kann, unter anderem mit Hilfe von Ethernet-Adaptern.Wenn man physischen Zugang zu Geräten hat, ist bei entsprechender Kenntnis eine Manipulation bloss eine Frage der Zeit. Apple hat aber seine Geräte so entwickelt, dass sie besonders widerstandsfähig auch gegen solche Angriffe sein sollen, schreibt 'Techcrunch' . Deshalb erregten die Veröffentlichungen von Wikileaks grössere Aufmerksamkeit.Die von Wikileaks enthüllten mutmasslichen CIA-Werkzeuge sind aber nach Angaben von Apple seit Jahren veraltet. Einer vorläufigen Analyse zufolge betraf die Schwachstellenur das iPhone 3G und wurde bei Erscheinen des iPhone 3GS im Jahr 2009 geschlossen, wie Apple erklärte. Die von Wikileaks publizierten Sicherheitslücken bei Mac-Computern seien in allen Geräten ab dem Jahr 2013 gestopft.Denn die Methoden waren grundsätzlich schon seit den Enthüllungen von Edward Snowden über die Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA bekannt. Laut Wikileaks war die iPhone-Software der CIA für fabrikneue Telefone konzipiert, um sie zu infizieren, noch bevor sie die Kunden erreichen.Apple stellte am Freitag auch erstmals die Position gegenüber Wikileaks klar. Der Gründer der Enthüllungsplattform, Julian Assange, hatte angeboten, betroffenen Unternehmen detaillierte technische Informationen aus den CIA-Dokumenten zur Verfügung zu stellen , damit sie Schwachstellen in ihren Programmen und Diensten stopfen können. Laut Medienberichten stellte Wikileaks aber zugleich einige Bedingungen, unter anderem zum Zeitplan."Wir haben mit Wikileaks nicht über Informationen verhandelt", erklärte Apple. Die Enthüllungsplattform sei angewiesen worden, den offiziellen Kanal für sicherheitsrelevante Hinweise zu den üblichen Konditionen zu nutzen. "Bisher haben wir von ihnen keine Informationen erhalten, die nicht öffentlich zugänglich wären."Auch bei anderen Tech-Unternehmen war Wikileaks mit dem Hilfsangebot auf Zurückhaltung gestossen. Experten wiesen bereits darauf hin, dass es für US-Unternehmen rechtlich problematisch sein könnte, mit entwendetem CIA-Material zu hantieren. (sda/ts)