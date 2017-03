Uber zieht autonome Autos aus dem Verkehr

Der US-Fahrdienstanbieter Uber hat seine selbstfahrenden Autos nach einem Unfall aus dem Verkehr gezogen. Bei dem Zusammenstoss in Tempe im Bundesstaat Arizona sei niemand schwer verletzt worden, sagte ein Uber-Sprecher am Samstag. An dem Zusammenstoss sei nicht der Wagen des Fahrdienst-Vermittlers, sondern der Fahrer des anderen Autos schuld gewesen, der die Vorfahrt genommen habe, sagte eine Sprecherin der Polizei in Tempe gegenüber 'Bloomberg ' . Auch die Tests in Pittsburgh werden dem Bericht zufolge pausiert.Niemand sei ernsthaft verletzt worden. Der Aufprall muss aber einige Wucht gehabt haben: Auf einem auf Twitter veröffentlichten Foto ist zu sehen, wie ein umgebautes Auto mit Ubers Roboterwagen-Sensoren auf dem Dach auf der Seite lag. Ein Fahrgast war dem Unternehmen zufolge nicht an Bord.In Arizona fahren die Uber-Wagen überhaupt erst, weil Kalifornien sie rausschmiss. Denn das Unternehmen startete im Dezember Testfahrten in der Uber-Heimatstadt San Francisco, ohne eine Erlaubnis für selbstfahrende Fahrzeuge zu beantragen. Nachdem Uber sich weigerte, eine solche Lizenz zu beantragen, annullierte Kalifornien die Kennzeichen der Autos . Der Fahrdienstanbieter musste nach Arizona ausweichen. Inzwischen besorgte sich Uber die Erlaubnis für Kalifornien . (kjo/sda)