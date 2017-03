OpenSSL soll die Apache-Lizenz 2.0 nutzen

Seit 2015 wurde darüber gesprochen, dass das OpenSSL-Projekt zur Apache License 2.0 (APL2) wechseln dürfte, nun gilt es ernst. In einem Blog-Post von OpenSSL werden die Hintergründe erläutert.Mit dem Wechsel wird die fast 20 Jahre alte, selbst geschriebene Lizenz abgelöst, die bislang die Basis für die sehr weitverbreitete Kryptographie-Bibliothek bildete. Dieser Schritt soll es künftig vereinfachen, die freie Software in andere Open-Source-Projekte einzubinden. Bei 'Slashdot' zeigt sich die Linux Foundation begeistert: "Eine Standard-Lizenz zu verwenden ist ein riesiger Benefit". Die Lizenzkompatibilität wird, wenig überraschend,auch von Oracle und Intel sehr begrüsst."Das Team von OpenSSL hat sich sorgfältig auf diese Re-Lizenzierung vorbereitet, und dieser Prozess wird ein hervorragendes Beispiel dafür sein, wie es richtig geht", schreiben die Verantwortlichen weiter.Ganz so reibungslos geht es nicht: Für Unmut sorgt offenbar, dass Contributors, die sich auf ein entsprechendes E-Mail nicht melden, stillschweigend als Befürworter der Re-Lizenzisierung betrachtet werden. Eine Diskussion über den Wechsel habe zudem nicht stattgefunden, kritisiert laut 'Golem.de' speziell die OpenBSD-Community. Das freie Unix-Derivat investiert viel in Kryptographie-Lösungen.Wer die Lizenzen vergleichen will, kann das bei OpenSSL und APL2 tun . (mag)