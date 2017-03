Arbeitsbedingungen bei Apple-Zulieferern verbessern sich

Apple hat im vergangenen Jahr Fortschritte bei den Arbeitszeiten in den Betrieben seiner Zulieferer gemacht. 98 Prozent hätten die Richt-Arbeitswoche von 60 Stunden eingehalten, teilte Apple in seinem jährlichen Bericht zur Lage bei den Zulieferern am Montag mit. Ein Jahr zuvor lag die Quote bei 97 Prozent. Im vergangenen Jahr waren die iPhone-Verkäufe bis zum Herbst erstmals zurückgegangen, wodurch auch weniger Überstunden nötig gewesen sein dürften.Die Zahl der Fabriken, die Apple als "Low-Performer" einstuft sei um 30 Prozent gesunken. Hierbei beurteilt Apple die Arbeits- und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltbelange.Die Zahl der Prüfungen in Zulieferer-Betreiben stieg binnen eines Jahres von 640 auf 705. Im Jahr 2007 waren es erst 39 Kontrollen gewesen. Apple würde Unternehmen aus der Zulieferkette entfernen, die die Bedingungen nicht erfüllen. Im vergangenen Jahr sei dies bei drei Lieferanten der Fall gewesen.Bei 22 Zulieferern seien Konfliktmineraliengefunden worden. Diese Rohstoffe, darunter Gold, Wolfram, Tantal und Zinn, werden in Konfliktregionen angebaut und gefördert. Für die Gewinnung der Stoffe werden systematisch Menschen- und Völkerrechte verletzt. Apple habe die Zusammenarbeit auch mit diesen Fabriken beendet.In Jahr 2016 habe Apple rund 20 Menschen- und Arbeitsrechstverletzungen in der Lieferkette festgestellt. Das häufigste Problem ist, dass von den Arbeitern eine Vermittlungsgebühr verlangt wird, wenn sie ihre Stelle in der Fabrik antreten. Apple verlangt, dass die Fabriken diese Gebühren selbst bezahlen, wenn sie mit Agenturen zusammenarbeiten. Ausserdem stellte Apple in einem Fall fest, dass ein Kind im Alter von 15 Jahren angestellt war. Hier fordert Apple dem Bericht zufolge, dass das Kind erst in die Fabrik darf, wenn das legale Erwerbsalter erreicht wird. In der Zwischenzeit hat der Zulieferer den Lohn fortzuzahlen und eine Anstellung zu garantieren, wenn es so weit ist.Dies ist der elfte Sustainability Report (PDF) von Apple. Der Tech-Konzern war wegen den Arbeitsbedingungen in den Fabriken massiv in Kritik gelangt. Daraufhin hat Apple sich verstärkt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern vor allem in China interessiert. Zudem wird dem Hersteller zufolge stärker auf die Reduzierung des CO2-Ausstosses und die Abwasser-Reinigung geachtet. (kjo/sda)