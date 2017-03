Singapurs Vision: Lufttaxis und On-Demand-Busse

Der Ehang 184 soll bereits im Juli in Dubai zum Einsatz kommen. Bild: Ehang

Am Business Times Leaders Forum verkündete das Transport-Ministerium von Singapur seine Vision für urbane Mobilität. Zwar würden Züge im Jahr 2030 nach wie vor das Herz des öffentlichen Verkehrs darstellen, aber die Transport-Landschaft habe sich bis dann grundlegend geändert, zitiert 'The Business Times' den Staatssekretär von Singapur, Pang Kin Keong.Ergänzt würden die herkömmlichen Transportmittel nicht nur durch autonome Busse, die dynamische Routen fahren könntenund Singapurs öffentliches Verkehrsnetz schon bald im On-Demand-Einsatz ergänzen sollen. Zum Einsatz würden in naher Zukunft auch Drohnen kommen, die Passagiere befördern. Man stehe bereits mit Unternehmen im Gespräch, um Tests mit den entsprechenden Drohnen zu starten.Es gibt schon einige Prototypen von autonomen Lufttaxis, wie etwa den Hoversurf Scorpion eines russischen Startups oder den Volocopter VC200 der deutschen Firma E-Volo. Dubai plant bereits im Juli den sogenannten Ehang 184 des chinesischen Unternehmens Ehang als Lufttaxi einzusetzen. (ts)