Red Hat wächst kräftig

Red Hat-CEO James "Jim" Whitehurst

Red Hat hat mit dem vergangenen Geschäftsquartal das sechzigste Quartal in Folge mit Umsatzwachstum abgeschlossen. Insgesamt erzielte der US-amerikanische Softwarehersteller im Gesamtjahr 2017 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg der operative Gewinn um 15 Prozent auf 332 Millionen Dollar.2,1 Milliarden Dollar Umsatz erzielte der Open-Source-Spezialist mit Software-Abonnements, der Rest der Einnahmen entstammt Services und Training. Mit Software für den BereichInfrastruktur verdiente Red Hat vergangenes Jahr 1,7 Milliarden Dollar. Die Einnahmen durch Produkte rund um Applikations-Entwicklung betrugen 439 Millionen Dollar, was einem Wachstum von über 35 Prozent entspricht."Unternehmen und Service Provider setzen immer häufiger Hybrid-Cloud- und Open-Source-Lösungen ein, was unser Wachstum antreibt", lässt sich CEO Jim Whitehurst in einer Mitteilung zitieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,72 Milliarden bis 2,76 Milliarden Dollar, so die Mitteilung weiter. (kjo)