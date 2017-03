Cloud Foundry startet globale Zertifizierung

Kurse für das "Cloud Foundry Certified Developer"-Programm werden auch von Swisscom angeboten.

Auch Swisscom ist dabei

Das Trainingspaket

Die Cloud Foundry Foundation startet zusammen mit der Linux Foundation ein globales Trainings- und Zertifizierungsprogramm. Entwickler sollen dadurch einfach das notwendige Wissen zur Entwicklung von "cloudnativen" Anwendungen erwerben können. Und mit dem "Cloud Foundry Certified Developer"-Zertifikat in der Tasche sollen sie dieses Wissen gegenüber Kunden oder Arbeitgebern beweisen und sich so von Mitbewerbern abheben können. Cloud Foundry ist eine Open-Source-Software-Plattform zur Entwicklung, zum Betrieb und zum Management von containerisierten Applikationen auf Cloud-Infrastrukturen. Sie steht bei vielen grossen Unternehmen und Organisationen im Einsatz.Das Zertifizierungsprogramm wird von vielen grossen IT-Konzernen unterstützt. Neben beispielsweise Dell EMC, IBM, Pivotal und SAP will auch Swisscom diedazu gehörigen Präsenzkurse anbieten. Das liegt unter anderem in ihrem Interesse, weil die Zertifizierung gemäss der Foundation neben Wissen zu Cloud Foundry selbst auch Praxiserfahrungen mit den dafür zertifizierten Plattformen sicherstellen soll. Und neben Huaweis FusionStage, IBMs Bluemix Cloud Foundry, Pivotals Cloud Foundry und SAPs Cloud Platform gehört dazu auch die Swisscom Application Cloud.Auch bei grossen Anwendern scheint die Zertifizierungsinitiative gut anzukommen. Aaron Rajda, Director of MS&S Solution Delivery and FordLabs bei Ford Motor Company meint beispielsweise: "Von Ford werden Zertifizierungen für zahlreiche Rollen anerkannt, und eine Cloud-Foundry-Zertifizierung wird bei der Auswahl und Schulung unserer Software-Engineering-Teammitglieder eine wichtige Entscheidungshilfe sein.”Das von der Foundation aufgegleiste Ausbildungs- und Zertifizierungspaket umfasst diverse Komponenten. Auf edx.org ist ein kostenloser Einführungskurs erhältlich. Ab dem 13. Juni kann man bei Cloud Foundry für 500 Dollar den E-Learning-Kurs "Cloud Foundry for Developers" beziehen. Dazu kommen als weitere Trainingsmöglichkeiten die bereits erwähnten Präsenzkurse, die auch Swisscom anbietet. Details zu geplanten Terminen, Orten oder Preisen könne man aber noch nicht nennen, erklärte uns Swisscom-Sprecher Armin Schädeli. Man werde zu gegebener Zeit informieren, einerseits auf developer.swisscom.com und andererseits auf der Meetup Seite der Cloud Foundry-Usergruppe DACH Wer glaubt, bereits über das notwendige Wissen zu verfügen, kann ebenfalls ab dem 13. Juni online das entsprechende Examen absolvieren. Dieses dauert laut der Foundation bis zu vier Stunden und kostet 300 Dollar. (Hans Jörg Maron)