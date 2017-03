130'000 Franken für Venture-Kick-Gewinner

Das Team von Futurae: Claudio Marforio, Nikos Karapanos, Samuel Berger, Ilias Rinis, Sandra Tobler, Mike Resbanis (v.l.n.r.)

Die zwei Startups Futurae Technologies und Zippsafe haben das Venture-Kick-Finale gewonnen und damit je 130'000 Franken Kapital erhalten. Während Zippsafe ein mobiles Garderobensystem bietet, das etwa in Konferenzzentren oder an Events eingesetzt werden kann, bietet Futurae ein System für die 2-Faktor-Authentifizierung.Das Sound-Proof genannte Zwei-Faktor-Verfahren von Futurae nutzt Geräusche. Statt einem separaten Hardware-Token kommt das eigene Smartphone zum Einsatz.Nachdem sich ein Nutzer mit Passwort einloggt hat, nimmt Sound-Proof drei Sekunden lang die Umgebungsgeräusche von zwei Geräten, etwa Handy undComputer, auf und vergleicht diese miteinander. Stimmen die Geräusche miteinander überein, ist dies der Beweis, dass der Besitzer des Smartphones am Computer sitzt. Anschliessend wird der Nutzer eingeloggt. Entfernt er sich – respektive das Smartphone – wieder vom Computer, wird er automatisch abgemeldet. Der Nutzer muss dazu eine App auf dem Smartphone installiert haben. Am PC kann er sich mit Nutzername und Passwort anmelden und durch die Geräuschaufnahme wird er in einem zweiten Schritt authentifiziert. Eine Interaktion mit einem separaten Token ist nicht nötig, was die Nutzerfreundlichkeit verbessern soll. (kjo)