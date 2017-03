Hyperkonvergente Infrastruktur: Was sie ist, was sie macht und für was sie gut ist

Ivan Pepelnjak.

Ein Interview mit dem Rechenzentrums- und Netzwerkexperten Ivan Pepelnjak.

Was ist eine hyperkonvergente Infrastruktur?

Wie unterscheidet sie sich von einer konvergenten Infrastruktur und einer nicht-konvergenten Infrastruktur?

Was sind die Vorteile einer hyperkonvergenten Infrastruktur?

Was sind die Nachteile einer hyperkonvergenten Infrastruktur?

Erhöhte Netzwerknutzung: Hyperkonvergente Infrastruktur verwendet das Netzwerk zur Replikation von Daten über mehrere redundante Speicherknoten, was den Netzwerkverkehr erhöht.

Erhöhter Speicherbedarf: Speicherarrays verwenden normalerweise eine RAID-Technologie, die nur zu geringem Overhead führt. Bei einer hyperkonvergenten Infrastruktur werden mehrere Datenkopien angelegt, was durchaus zu einem Overhead von 200 Prozent führen kann.

Erhöhte Komplexität der Software: Die Komplexität einer verteilen Speicherlösung ist inhärent grösser als die eines traditionellen Storagearrays.

Relative Unreife: Während es sich bei Storagearrays um eine sehr ausgereifte Technologie handelt, sind die meisten hyperkonvergenten Lösungen erst seit ein paar Jahren auf dem Markt.

Probleme mit der Hardware, sowohl in Bezug auf Kompatibilität als auch auf andere Probleme: Obwohl hyperkonvergente Systeme als software-definierte Lösungen angepriesen werden, spielt die Wahl der richtigen Hardware in der Realität eine übergeordnete Rolle.

Was sind die hauptsächlichen Anwendungsfälle?

Können sie in vorhandene Umgebungen integriert werden oder mit diesen koexistieren?

Wie sieht es kostenseitig aus? Was gilt es zu beachten?

Hyperkonvergente Speicher- und Rechner-Hardware ist günstiger. Es braucht aber mehr Massenspeicher (SSDs oder Festplatten) und eine schnellere Netzwerkinfrastruktur.

Die Kosten für Softwarelizenzen sind höher, da kommerzielle Software für verteilten Speicher relativ teuer ist. Man darf auch nicht vergessen, dass die hyperkonvergente Software, die im Hypervisor läuft, dedizierte CPU-Ressourcen in der Form eines Prozessorkerns braucht. Das führt meist zu zusätzlichen Lizenzkosten für den Hypervisor.

Der Ausbau der Hardware einer hyperkonvergenten Infrastruktur ist schneller, da es nur zwei zusätzliche Komponenten im Rack braucht: Server und Ethernet-Switches. Der Zeitaufwand für die Softwarekonfiguration hängt vom jeweiligen Anbieter ab und kann sich stark unterscheiden.

Es fallen sowohl Supportkosten für Software wie auch für Hardware an. Im Vergleich zu traditionellen Storage Arrays sind die Supportkosten für hyperkonvergente Software tendenziell höher, während die Supportkosten für Hardware substantiell tiefer liegen. Verwendet man eine hochredundante Rechner-/Speicher-Architektur, so kann man auch meist auf die hochpreisige Wartung mit kurzen Reaktionszeiten verzichten.

Die zunehmende Beliebtheit von flash-basiertem Speicher hat die traditionelle Speicherlandschaft in den letzten Jahren signifikant verändert. Das betrifft nicht nur die Technologie, sondern auch die Kosten. Es gibt Anbieter von Speicherlösungen, welche die Kosteneffizienz von hyperkonvergenter Infrastruktur erreichen oder gar übertreffen ohne dabei die Vorteile von traditionellen Storage Arrays aufzugeben. Diese Option sollte nicht unbeachtet bleiben. (Gespräch: Christoph Jaggi)

Ivan Pepelnjak gilt als einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet von Netzwerken, Cloud, Rechenzentren und skalierbarem Web Application Design. Sein Blog ist eines der meistgelesenen Technologie-Blogs weltweit. Als Consultant berät und begleitet er Unternehmen durch Paradigmenwechsel und zeigt auf, wie gleichzeitig die Kosten verringert und die operationelle Effizienz gesteigert werden können. Seine Webinare, Bücher und Blogeinträge machen sein breitgefächertes Wissen der Allgemeinheit zugänglich.

