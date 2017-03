Virtual Switzerland: Ein Netzwerk für Virtual- und Augmented-Reality

Nächste Woche wird im Rahmen des Innovation Forum Lausanne Virtual Switzerland gelauncht. Das nationale Netzwerk macht es sich zur Aufgabe Technologietransfers zwischen akademischem Betrieb und der Unternehmenssphäre im Bereich Virtual- und Augmented-Reality zu fördern. Das von der staatlichen Kommission für Technologie und Innovation (KTI) unterstützte Projekt will die Entwicklung von immersiven Technologien und virtuellen Umgebungen voranbringen. Ein Ziel ist es, Start-Ups, KMUs und prosperierende Unternehmenzu motivieren, innovative Projekte voranzutreiben und in der Industrie 4.0 eine aktive Rolle zu spielen. Damit soll die Schweizer Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden, schreibt das Netzwerk auf seiner Website.Mitglieder von Virtual Switzerland sind neben der EPFL, der FHNW sowie Hochschulen aus Wallis und Genf auch Swisscom, ABB und Logitech Europe. Zudem beteiligen sich einige Startups am Netzwerk. Als Sponsoren und Partner fungieren Synergix, Swissnex, World VR-Forum, Innovation Forum und das Geneva Creativity Center. (ts)