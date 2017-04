Microsoft stellt Hosting-Plattform CodePlex ein

Microsoft schliesst seine Plattform für Open-Source-Projekte CodePlex. "Fast elf Jahre nachdem wir CodePlex geschaffen haben, ist es Zeit 'Auf Wiedersehen' zu sagen", schreibt Microsoft-Manager Brian Harry in einem Blogeintrag . Demnach können seit dem 31. März keine neuen Projekte mehr angelegt und ab Oktober können bestehende Projekte nicht mehr bearbeitet werden. Am 15. Dezember 2017 schliesslich wird CodePlex geschlossen. Danach diene die URL Codeplex.com als Archiv für alle darauf publizierten Projekte. Nutzer können diese Backupsinklusive Source Code, Dokumentation und Lizenzen noch durchsuchen und herunterladen.Obwohl es auf CodePlex viele ausgezeichnete Projekte gegeben habe, habe sich herauskristallisiert, dass die Nutzer ihre Open-Source-Projekte vermehrt zu GitHub migrieren, so der Blogeintrag weiter. Die Nutzerzahlen auf Microsofts Plattform seien kontinuierlich gesunken. Auch Microsoft nutzt GitHub, um Open-Source-Projekte zu publizieren. Zudem arbeite man nun eng mit GitHub zusammen, um den CodePlex-Nutzern die Migration so einfach wie möglich machen. Bald soll auch ein Migrations-Tool publiziert werden, schreibt Microsoft. (kjo)