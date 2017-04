Cisco: Rebooten sie ihre Security-Devices oder sie funktionieren nicht mehr

Cisco hat kürzlich in einer Field Notice auf einen Software-Bug in Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) und Ciscos Firepower-Threat-Defense-Geräten (FTD) hingewiesen. Dieser führe dazu, dass die Security-Devices nach rund 213 Tagen Dauerbetrieb ihren Dienst einstellen und den Netzwerkverkehr nicht mehr passieren lassen. Der Netzwerkspezialist empfiehlt ein Rebooten der betroffenen Geräte vor dem Auftreten der Fehlfunktion, woraufhin sie wieder für 213 Tage funktionsfähig seien.Cisco weist darauf hin, dass dasProblem keine Sicherheitslücke darstelle und die Integrität der Sicherheitsanwendungen gewährleistet sei.Cisco wird in den kommenden Wochen ein Update für die fehlerhaften Software-Versionen in seinem Download-Center zur Verfügung stellen.In der Field Notice sind die betroffenen Geräte aufgelistet und das Vorgehen beim Rebooten detailliert beschrieben. (ts)