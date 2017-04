Oracle dementiert Accenture-Übernahme

Mit Berufung auf Insiderquellen berichtete 'The Register' vergangene Woche , dass Oracle Berater engagiert habe, um die Chancen und Risiken einer Übernahme von Accenture zu überprüfen. Auf Anfrage des britischen Branchenmagazins wollte sich Oracle zunächst nicht dazu äussern. Nun dementiert das US-Unternehmen die Berichte. "Die Accenture-Gerüchte sind völlig falsch", schreibt eine Oracle-Sprecherin in einer E-Mail an 'Fortune' Man habe zu keiner Zeit eine Übernahme in Betracht gezogen.Allein durch die schiere Grösse erschien der Deal als unwahrscheinlich. Denn Accenture hat einen Börsenwert von fast 80 Milliarden Dollar. Hinzu kommt, dass Accenture ein langjähriger Oracle-Partner ist. Mit einer Übernahme hätte sich Oracle zu einem Konkurrenten zu vielen anderen Partnern gemacht. "Warum die Kuh kaufen?", kommentierte vergangene Woche ein Analyst von Morgan Stanley laut 'Investor.com' den Bericht. (kjo)