Blackrock setzt vermehrt auf Algorithmen

"Dies ist die eindrücklichste derartige Aktion einer wichtigen Fondsleitung", so die 'New York Times". Gemeint ist damit eine Ankündigung von Blackrock, dem grössten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt, man wolle verstärkt Algorithmen einsetzen.Der Entscheid betrifft insbesondere ETFs, passiv gemanagte Fonds, die Indizes nachbilden. "Die Demokratisierung von Informationen macht ein aktives Fonds-Management viel schwieriger", sagte CEO Laurence D. Fink in einem Interview. "Wir müssen das Ökosystem verändern - das heisst mehr auf Big Data und künstliche Intelligenz setzen."Die Umlagerung von aktiv gemanagten Geldern hin zu automatisierten Systemen erfolge schrittweise. Einige Gebühren könnten durch die Automatisierung laut einem 'Bloomberg'-Bericht um mehr als die Hälfte sinken.Das passive Investieren gewinnt an Popularität, da die Gebühren viel tiefer sind und viele aktiv von Menschen gemanagte Fonds ihre Benchmarks nicht schlagen.Fink ist laut Medien ein Fan von systematischen Investitionskonzepten und er bevorzuge Algorithmen sowie Wissenschafts- und datenbasierte Modelle vor der Auswahl durch einzelne Portfoliomanager.In den letzten Jahren hat er Andrew Ang, einen Star-Finanzprofessor, engagiert, um dies voranzutreiben. Mehr als 30 Mitarbeiter, darunter Fondsmanager und Analysten, müssen nun laut 'New York Times' gehen "Eins zu Null für die Maschinen", bilanziert die Zeitung. (mag)