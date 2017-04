Doodle-Gründer erhalten Best of Swiss Web-Ehrenpreis

Die beiden Gründer von Doodle, Michael "Myke" Näf und Paul E. Sevinç, werden mit dem Best of Swiss Web-Ehrenpreis 2017 ausgezeichnet. Dies teilen die Award-Organisatoren mit.Sie werden geehrt für "herausragende und innovative Leistungen in der Internetbranche", heisst es als Begründung. Sie hätten einen "unternehmerischen Meilenstein gesetzt".Der Online-Terminplaner Doodle wurde 2007 gelauncht. Es existieren laut eigenen Angaben 31 Sprachversionen und der Service wird von 25 Millionen Menschen monatlich genutzt. DieFirma beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.2014 hatte der Medienkonzern Tamedia die Mehrheit von Doodle übernommen. Näf und Sevinç sind nicht mehr an Bord.Myke Näf ist aktuell als Startup-Mentor im Kickstart Accelerator tätig, beim Swiss Life Lab, einem Innovationslabor und Inkubator sowie in mehreren Verwaltungsräten. Sevinç betreibt unter anderem in St. Gallen das Ingenieurbüro für Informatik Squeng und ist Vorstandspräsident des ICT-Clusters "IT St. Gallen rockt!". (mag)