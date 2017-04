Yahoo bleibt Yahoo – unter dem Dach von Oath

CEO Mayer tritt zurück

Ein Bericht von 'Business Insider' hat für Aufsehen gesorgt. Yahoo werde in Oath umbenannt. Dies schrieb die Zeitung mit Berufung auf einen Tweet des ehemaligen AOL-CEO Tim Armstrong. Mit der Übernahme von AOL durch Verizon steht Armstrong dem Verizon-Mediengeschäft vor. In diese Abteilung wird nach Abschluss der Übernahme auch Yahoo angegliedert.Wie nun 'Yahoo News' schreibt, bleibe der Name Yahoo, inklusive der anderen Marken Yahoo Finance, Sports und weitere, erhalten. Unter der Marke "Oath" fasst Verizon rund 20 Medien-Brands zusammen. Dazu gehören neben Yahoo Media auch AOL, mit 'TechCrunch' und 'Engadget' sowie die 'Huffington Post'. Dabei handle es sich um eine typische Marken-Strategie, so 'Yahoo News'.Weiteres zu Oath will das Unternehmen im Sommer bekannt geben, schreibt AOL in einem Statement.Noch-Yahoo-CEO Marissa Mayer wird zurücktreten, wie zudem verschiedene Medien mit Berufung auf eine Pflichtmeldung bei der Börse berichten. Nicht von Verizon übernommen werden die Yahoo-Anteile an Alibaba und Yahoo Japan. Dieses Unternehmen wird nach Abschluss des Deals in Altaba umbenannt , wie bereits bekannt war. Neuer CEO wird Thomas McInerney.Als Abfindung erhält Mayer ein Abfindungspaket in Höhe von 23 Millionen Dollar. Der "goldene Fallschirm" beinhaltet drei Millionen Dollar in bar sowie 20 Millionen Dollar in Form von Aktien.Laut 'The Tech Portal' wird sich Mayer in einer Übergangsphase bei Verizon um die wichtigsten Yahoo-Assets kümmern. Wie lange sie beim Telekom-Unternehmen bleiben wird, sei aber unklar. (kjo)