Google, Samsung, LG, HTC und Foxconn rauchen die Patent-Friedenspfeife

Patent-Streitigkeiten gehörten in den letzten Jahren zum Alltag vieler Firmen: Von Apple bis Samsung, von Blackberry bis Qualcomm, alle mussten irgendwann, irgendwo Juristen anheuern, um ein Patent durchzusetzen oder eine Verletzungsklage abzuwenden.Und alle Tech-Giganten beklagten, man könne ja kaum mehr innovative Geräte entwickeln, ohne sich Klagen und Kosten einzuhandeln. Fertig mit dem Dauerstreit, findet Google.Als Lösung hat der Konzern ein Programm mit dem sinnigen Namen "Pax" ("Frieden") begründet, das all den Zwist vom Android-Ökosystem fernhalten soll. Und bereits sind bedeutende Patentinhaber wie Samsung, LG, HTC, Foxconn, Coolpad und andere dem Programm beigetreten.Worum geht's den Patentpazifisten konkret? Pax steht für "Android Networked Cross-License Agreement".Dies meint eine Community-Lizenz, die Android- und Google-Anwendungen abdeckt, "welche auf Geräten vorinstalliert sind und die Kompatibilitätsanforderungen von Android erfüllen".Damit können Pax-Mitgliedsorganisationen einander Lizenzen gewähren, ohne Lizenzgebühren zu erheben.2016, so Schätzungen, wurden über 4000 unterschiedliche Android-Geräte auf den Markt geworfen. Und die Mitglieder halten gemeinsam 230'000 Patente, errechnet 'The Next Web' . Das Programm ist also durchaus friedenssichernd.Der Beitritt zu Pax sei kostenlos und weitere Mitglieder willkommen, so die Website von Pax . (mag)