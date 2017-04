SwissICT ruft zur Teilnahme an jährlicher Salärumfrage auf

Es ist laut dem Verband SwissICT die umfassendste Studie ihrer Art in der Schweiz: die jährliche Umfrage "Saläre der ICT".Nun ruft der Verband erneut zur Teilnahme an der Lohnumfrage auf. Bis zum 16. Juni kann man online, natürlich verschlüsselt, hier teilnehmen Gut zu wissen: Die Umfrage 2017 basiert auch auf neuen Berufsbildern, welchein der soeben neu aufgelegten Publikation "Berufe der ICT" definiert wurden. Weil die Lohnzahlen auf dieser Basis erhoben werden, haben alle teilnehmenden Firmen Anrecht auf ein Gratis-Exemplar der Berufsbilder.2016 nahmen über 200 Firmen jeglicher Grössenordnung und aus allen Branchen teil. Sie nannten 27'000 Löhne von Informatikern in der Schweiz. Die Umfrage wird seit 1981 durchgeführt. (mag)