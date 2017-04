Journalist wegen doppeltem E-Voting zu Geldstrafe verurteilt

Solidarität für Journalisten

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat einen Westschweizer Journalisten zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, der bei einer eidgenössischen Abstimmung zwei Mal abgestimmt hatte. In einem Fernsehbeitrag wies er darauf hin auf die entdeckte Schwachstelle im System hin. Möglich geworden war die doppelte Stimmagabe überhaupt nur, weil der Journalist das Material für die Abstimmung vom 8. März 2015 versehentlich zwei Mal erhalten hatte. Er war zuvor vom Ausland in die Schweiz umgezogen und konnte so einmal als niedergelassener Schweizer abstimmen und einmal als Auslandsschweizer.Der 'RTS'-Journalist sei mit Urteil vom 3. April zu einer bedingten Geldstrafe von zwei Tagessätzen zu je 200 Franken verurteilt worden, teilte das Bundesstrafgericht am Dienstag mit. Der 47-Jährige habe sich der Wahlfälschung schuldig gemacht – er muss zusätzlich die Verfahrenskosten in der Höhe von 2500 Franken übernehmen. Das Gericht folgte damit der Einschätzung der Bundesanwaltschaft, die den Mann bereitsim November 2016 per Strafbefehl verurteilt hatte . Gegen das Urteil hatte der Journalist Einspruch erhoben.Vor Gericht hatte der Journalist angegeben, dass er mit der zweifachen Stimmabgabe eine "Schwachstelle" im Informatiksystem habe offenlegen wollen. Sein Vorgehen sei "journalistisch" gewesen, da er nur durch die doppelte Abstimmung habe sicher gehen können, einen Beweis zu haben, so der 47-Jährige. Das Gericht widersprach ihm in seinem Urteil nun: Der Rechtsverstoss sei für seine journalistische Recherche gar nicht nützlich gewesen. Seine doppelte Stimmabgabe sei als Bild oder sonstiger Beweis gar nicht in den Schlussbeitrag eingeflossen. In seiner Reportage habe der Journalist nicht einmal erwähnt, dass er zwei Mal abgestimmt habe - diese "Leerstelle" habe der 47-Jährige mit der "persönlichen Gestaltung" des Beitrags erklärt.Die Verurteilung des 47-Jährigen stehe weder im Konflikt mit seinem Recht auf Information noch mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Information, hiess es im Urteil weiter. Der Anwalt des Journalisten hatte im März einen Freispruch gefordert. Sein Mandant habe nie die Absicht gehabt, eine Straftat zu begehen. In seinem Vorgehen sei er "transparent und ehrlich" gewesen. Der Journalist habe mit der Lücke im elektronischen Abstimmungssystem ein Problem von öffentlichem Interesse enthüllt. Auf diesen Standpunkt stellte sich am Dienstag auch das Westschweizer Radio- und Fernsehen 'RTS'. Er bedauere den Entscheid des Gerichts, teilte der Sender auf Anfrage mit. Damit werde das Recht der Medien, zu informieren, eingeschränkt und zugleich die journalistische Recherche erschwert.Die Vereinigung "Reporter ohne Grenzen" verurteilte den "Angriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit" am Dienstag scharf. Der Journalist im Sinne des Gemeinwohls gehandelt - dies dürfe weder verfolgt noch bestraft werden. Der Journalistenverband Impressum bezeichnete den Schuldspruch in einer Mitteilung als "skandalös". Durch die Verurteilung sei die in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Informationsfreiheit verletzt worden. Impressum will dem Journalisten und dem Sender RTS seine Unterstützung anbieten, um das "unhaltbare Ergebnis" beim Europäischen Menschenrechtshof anzufechten. (sda/kjo)