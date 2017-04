Qualcomm schluckt NXP Semiconductors

Der angeblich grösste Deal in der Halbleiterindustrie scheint unter Dach und Fach zu sein. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur 'Reuters' auf 'Fortune' hat der amerikanische Hersteller Qualcomm den in den Niederlanden ansässigen Chip-Hersteller NXP Semiconductors für 47 Milliarden Dollar übernommen. Die Frist für eine Einsprache der Wettbewerbsbehörden sei abgelaufen.Akquisitionspläne waren bereits seit letztem September bekannt . NXP war 2006 aus der Halbleitersparte des Elektronikkonzerns Philips ausgegliedert worden und soll insbesondere im Bereich der NFC-Funkchips und dem Markt für vernetzte und autonomeAutos stark sein. Der Zukauf könne laut der Meldung Qualcomm helfen, die Abhängigkeit vom sich abkühlenden Chip-Markt für Android-Smartphone-Hersteller und Apple zu reduzieren.Qualcomm ist seit längerem in der EU und seit kurzem in den USA wegen unfairem Wettbewerb in der Bredoullie und musste im letzten Dezember eine hohe Busse zahlen . Seine Snapdragon-Prozessoren und WLAN- und WWAN-Chips mit den dazugehörigen Plattformen sind für den Markt von grosser Bedeutung. Die Chips finden nicht nur in Smartphones, sondern auch in Tablets, Smart-TVs und in Embedded-Systemen Verwendung. (vri)