Schweizer AWS-Direktzugang ist bei Interxion

Vor einer Woche hat Amazon Web Services angekündigt , dass in Europa vier neue Standorte für AWS Direct Connect in Betrieb genommen worden seien, in München, Berlin, Prag und auch in Zürich.Seither haben sich einige Interessierte gefragt, welches der RZs in Zürich denn diesen neuen Direktzugang zu Amazon Web Services bieten kann. Heute durfte sich nun Interxion als der glückliche RZ-Betreiber outen. Der Service sei ab sofort im Rechenzentrum in Zürich-Glattbrugg verfügbar. Kunden die ihrNetzwerk und privates IT-Equipment dorthin ausgelagert haben, können über einen Cross Connect darauf zugreifen. Der Edge-Knoten sammelt den Traffic und leitet ihn direkt ins AWS-RZ in Frankfurt, beziehungsweise die AWS-Region Europa, Frankfurt.Laut Interxion kann eine dedizierte Netzwerkverbindung, als Alternative zum normalen Internetzugriff, eine bessere Bandbreitenausnützung, höhere Stabilität und letztlich auch tiefere Netzwerkkosten mit sich bringen. Laut AWS können die Direct-Connect-Zugänge mit 1 oder 10 Gbps bezogen werden. Wenn man über einen Partner gehe, seien auch Tempi unter 1 Gbps möglich. (hjm)