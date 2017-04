Teilnehmer für "Swiss ICT Award" gesucht

Interessenbindung: Wir sind Medienpartner des Swiss ICT Award.

Ab heute läuft die Bewerbungsfrist für den "Swiss ICT Award 2017" sowie den "Swiss ICT Newcomer Award 2017". Bis zum 22. Mai können IT-Produkte und -Projekte eingereicht werden . Spezielle Chancen haben laut Mitteilung Startups. Denn diese können sich für beide Kategorien bewerben und – zumindest theoretisch – beide Preise einheimsen.Maximal fünf Kandidaten jeder Kategorie werden Ende Juni von einer Fachjury als Finalisten ausgewählt. Diese können an der Award-Gala am 14. November im KKL in Luzern teilnehmen und qualifizieren sich auch für den "Swiss ICT Public Award". Vergangenes Jahr hat das Bundesamt für Metereologie zusammen mitdem Supercomputer-Center CSCS die Auszeichnung gewonnen. Der Newcomer-Award ging an das EPFL Spinoff Nanolive und das Jungunternehmen Neeo wurde zum Publikumsliebling ernannt.Wie SwissICT weiter schreibt, werde man in diesem Jahr noch mehr Online-Marketing für die Finalisten und Gewinner betreiben. Sie erhalten mehr Präsenz auf der Website sowie auf Social-Media-Kanälen. Eine neue Website für den Award will SwissICT mit der Bekanntgabe der Finalisten aufschalten. Auch können die Finalisten das Award-Logo einsetzen. "Die Finalteilnahme ist bereits ein Sieg und der Award-Gewinner macht noch mehr Positiv-News", ist SwissICT-Präsident Flatt überzeugt. (kjo)