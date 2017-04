Schweizer Startups reisen ins Reich der Mitte

Neuer Aufruf: New York

Zehn Schweizer Startups wurden von einer Jury des Venturelabs in die Nationalmannschaft gewählt und sollen am World Economic Forum im chinesischen Dalian helvetische Innovation präsentieren. Bereits zum vierten Mal wurde das sogenannte Venture Leaders China Team gewählt und dies soll den Jungunternehmen helfen, das Potential des chinesischen Marktes zu entdecken, schreibt Venturelab in einer Mitteilung. "Mit früheren Alumni wie Dacuda, welches kürzlich von Magic Leap akquiriert wurde, oder greenTEG, welches nach China expandierte, vergrössert das Programm seine Reichweite mit jeder Ausgabe und hat eine stärkere Auswirkung auf die teilnehmenden Startups", lässt sich Venturelab Managing Director Jordi Montserrat zitieren.Die Hälfte der gewählten Jungunternehmen stammen aus dem engeren ICT-Bereich: Astrocast will durch kosteneffiziente Nano-Satelliten und ein optimiertes Kommunikationsprotokoll einen Service für die globale Machine-to-Machine- und IoT-Kommunikationzur Verfügung stellen. BestMile bietet nach Eigenangaben die erste und markenunabhängige Cloud-Plattform für das Managen sowie Optimieren von autonomen Fahrzeugen. Flyability verspricht mit seinen Drohnen für bisher unerreichbare Orte die zwei kritischsten Probleme dieser Industrie zu lösen: Kollision und Verletzungsgefahr. Oviva hat eine Technologie zur Remote-Patientenbehandlung über eine Smartphone-App entwickelt, die Patientencompliance sowie Effizienz und Effektivität der Behandlung verbessern soll. Technis will dank intelligenten Böden ein präzises Aktivitätsmonitoring ermöglichen, um in Gebäuden etwa Ressourcen zu optimieren und Warteschlangen zu reduzieren.Organisator Venturelabs hat bereits den nächsten Aufruf für Startups mit globalem Potential veröffentlicht. Bis am 14. Mai können sich junge Schweizer Fintechs bewerben , wenn sie eine Woche im Startup-Biotop in New York City verbringen wollen. Diese Reise sei eine bahnbrechende Erfahrung für frühere Teilnehmer gewesen, verspricht Venturelabs vollmundig. (ts)