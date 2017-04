Sammelwut von Windows 10 jetzt publik und (in Kürze) gedrosselt

Das bereits dritte grössere Update von dem erst 18 Monate alten Windows 10 nutzt Microsoft, auch um auf Beschwerden von Datenschützern zu reagieren. Hierzulande stammen die Reklamationen des eidgenössischen Datenschützers (EDÖB) schon aus dem Jahr 2015 . Anfang Jahr hatte man sich dann auf gemeinsame Empfehlungen zur Verbesserung geeinigt. Die sollen nun ins bereits hier verfügbare , offiziell wie angekündigt aber erst am 11. April ausgerollte Creators Update einfliessen. Vom EDÖB war bis anhin noch keine Stellungnahme zu erhalten, wie viele der Vorschläge nun tatsächlich von Microsoft umgesetzt worden sind.Klar ist jedoch, dass Microsoft neue Privatsphäre-Einstellungen liefert, die die Transparenz und Kontrollmöglichkeiten verbessern sollen. Bisher kaum transparente Einstellungen entfallen und eskönnen nun genaue Informationen zu den Datenschutzeinstellungen abgefragt werden.Auch die Sammelwut von Microsoft soll gebremst worden sein. So sollen Diagnose- und Nutzungsdaten nun abgestuft gesammelt werden. Wer die Stufe "einfach" wählt, übergibt Microsoft Telemetrie-Daten, die für die Sicherheit und Systemstabilität von Windows 10 notwendig sind. Laut Microsoft halbiere sich damit das bisher gesammelte Datenvolumen. Diese gesammelten Basisinformationen sind übrigens hier einsehbar Was alles gesammelt werden kann, wird auf der Stufe "vollständig" sichtbar. Hierzu hat Microsoft eine lange Liste veröffentlicht, die es derzeit nur auf Englisch gibt. Sie beinhaltet beängstigende Datenmengen, die das Surfverhalten, die angeschlossenen Devices bis hinab zu den Modelldaten, unterschiedliche Infos zur Hardware, zur App-Nutzung oder auch über die installierten Programme sowie Ortungs- und Verbindungsdaten umfasst. Welche Auswirkung die Aktualisierung der Datenschutzerklärung mit sich bringt, ist auf der Microsoft-Website einsehbar. (vri)