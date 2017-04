Österreich ernennt Expertenrat für autonome Autos

Das österreichische Verkehrsministerium hat einen Expertenrat für autonomes Fahren eingerichtet. Das 13-köpfige Gremium soll künftig Anträge für Tests von selbstfahrenden Autos unter Berücksichtigung von Sicherheitskriterien und Datenschutzfragen prüfen. Der Rat kann fehlende Informationen einfordern, hat aber mit seinen Berichten an das Verkehrsministerium lediglich Empfehlungsbefugnisse. So kann der Expertenrat Auflagen für geplante Strassentests formulieren und Empfehlungen aussprechen.Zudem soll der Rat das Verkehrsministerium in Technik-, Datenschutz-, Haftungs-, Versicherungs- und Ethikfragen beraten sowie die Entwicklung der Strasseninfrastruktur, der Stadtplanung und die Einbindung der öffentlichen Hand im Blick behalten. "So machen wir Österreich zu einem der attraktivsten Testländer für selbstfahrende Fahrzeuge: mit erstklassiger Infrastruktur, klaren Regeln und attraktiver Forschungsförderung", lässt sich Verkehrsminister Jörg Leichtfried in einer Mitteilung zitieren. Das Ministerium fördert Testumgebungen und Technologieentwicklung mit insgesamt 20 Millionen Euro.Die 13 Mitglieder werden vom Ministerium für zwei Jahre ernannt und arbeiten unentgeltlich. Sie stammen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Verkehrsorganisationen. Die erste Sitzung ist für den 20. April vorgesehen. (ts)